Уфимский «Конгресс-холл» стал «Конгресс-холлом Торатау»

СЕГОДНЯ 19:38 2018-12-14T19:38:21+03:00

Указ о переименовании уже опубликован

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Уфимский Конгресс-холл теперь официально носит название «Конгресс-холл Торатау». Указ о переименовании объекта опубликован на республиканском портале правовой информации. Контролировать исполнение указа действующий глава Башкирии Радий Хабиров намерен лично.

Сколько средств направят на смену имени учреждения и откуда возьмут деньги – вопросы пока открытые.

Напомним, что врио руководителя региона также распорядился создать геопарк «Торатау», куда войдут шиханы Торатау и Юрактау. В дальнейшем геопарк может пополнить список объектов ЮНЕСКО.