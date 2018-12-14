Уфимский «Конгресс-холл» стал «Конгресс-холлом Торатау»
Указ о переименовании уже опубликован
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Уфимский Конгресс-холл теперь официально носит название «Конгресс-холл Торатау». Указ о переименовании объекта опубликован на республиканском портале правовой информации. Контролировать исполнение указа действующий глава Башкирии Радий Хабиров намерен лично.
Сколько средств направят на смену имени учреждения и откуда возьмут деньги – вопросы пока открытые.
Напомним, что врио руководителя региона также распорядился создать геопарк «Торатау», куда войдут шиханы Торатау и Юрактау. В дальнейшем геопарк может пополнить список объектов ЮНЕСКО.