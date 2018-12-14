В Сибае продолжает действовать режим повышенной готовности из-за выброса серы

14 Дек. 13:04 2018-12-14T13:04:24+03:00

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Несколько дней жители Сибая вынуждены ходить в медицинских масках – все из-за окисления руды в законсервированном Каманганском карьере. Химическая реакция спровоцировала выброс в воздух сероводорода, отсюда неприятный запах и смог.

Накануне в городе ввели режим «Повышенная готовность» и пока не торопятся его снимать. В МЧС по Башкирии рассказали, что Учалинский ГОК круглосуточно заливает тлеющий карьер смесью глины и воды. На месте работают более сотни сотрудников и 35 машин Башкирской территориальной подсистемы РСЧС.

Специалисты продолжают отбирать пробы воздуха для лабораторных исследований, чтобы контролировать концентрацию вредных веществ.

- Необходимость в эвакуации населения отсутствует, в готовности находятся 27 пунктов временного размещения на 1750 мест, - заявили в региональном управлении МЧС.