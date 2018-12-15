2018-12-15T08:16:04+03:00
Общество

Начальник ветстанции в Башкирии заплатит полумиллионный штраф за взятку в 15 тысяч

Свою вину мужчина так и не признал
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Башкирии завершился суд над 62-летним начальником Калтасинской ветеринарной станции. Его судили за взятку и подлог.

В прокуратуре Башкирии рассказали, что в мае к нему на станцию для обязательных работ направили осужденного за побои, однако начальнику лишние руки нужны не были. Он предложил мужчине за 15 тысяч заполнить табель без фактической отработки. Тот на очередное преступление предпочёл не идти и заявил в полицию. При передаче 14 тысяч начальника ветстанции задержали. Позже он был уволен.

Свою вину мужчина так и не признал. Суд назначил ему штраф – 550 тысяч рублей и запретил работать на схожих должностях два года.

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