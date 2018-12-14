Жителей уфимской Нижегородки напугал дым и неприятный запах

СЕГОДНЯ 10:58 2018-12-14T10:58:38+03:00

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Уфимскую Нижегородку сегодня заволокло дымом. Жители микрорайона стали звонить в экстренные службы, чтобы узнать, что происходит. Как оказалось, причиной распространения дыма и неприятного запаха стали тлеющие опилки на территории Уфимского фанерно-плитного комбината (ул. Рижская, 5).

В пресс-службе администрации Уфы заявили, что населению ничего не угрожает, ситуация под контролем. На месте инцидента работает бригада пожарных Ленинского района и работники УФПК.

Напомним, что в облаке дыма вот уже несколько дней находится Сибай. Причиной смога в городе стало тление рудной породы в законсервированном Каманганском карьере.