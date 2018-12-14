2018-12-14T14:38:51+03:00
Общество

Рустэм Хамитов стал членом Совета директоров «Башнефти»

В руководстве компании приняли соответствующее решение
Рустем АХУНОВ
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Рустэм Хамитов получил должность в Совете директоров «Башнефти»Рустэм Хамитов получил должность в Совете директоров «Башнефти»
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Бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов вошел в состав Совета директоров компании «Башнефть».

Помимо самого Хамитова, к органу, руководящему крупнейшей нефтяной компанией республики, присоединится ио министра имущественных отношений Башкирии Олег Постовалов.

Напомним, что Рустэм Хамитов руководил Башкирией с 2010 года. Начинал он как президент региона, а позже официальное название его должности сменилось на «главу Башкирии». 11 октября 2018 года, в день Республики, Хамитов неожиданно заявил об уходе в отставку. Тогда же стало известно, что врио главы Башкирии станет Радий Хабиров, ранее работавший в команде Муртазы Рахимова.

В своем обращении к жителям республики Хамитов рассказал, что больше не будет заниматься политикой.

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