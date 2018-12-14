Рустэм Хамитов стал членом Совета директоров «Башнефти»
Бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов вошел в состав Совета директоров компании «Башнефть».
Помимо самого Хамитова, к органу, руководящему крупнейшей нефтяной компанией республики, присоединится ио министра имущественных отношений Башкирии Олег Постовалов.
Напомним, что Рустэм Хамитов руководил Башкирией с 2010 года. Начинал он как президент региона, а позже официальное название его должности сменилось на «главу Башкирии». 11 октября 2018 года, в день Республики, Хамитов неожиданно заявил об уходе в отставку. Тогда же стало известно, что врио главы Башкирии станет Радий Хабиров, ранее работавший в команде Муртазы Рахимова.
В своем обращении к жителям республики Хамитов рассказал, что больше не будет заниматься политикой.