2018-12-15T09:16:46+03:00
Общество

Роспотребнадзор предложил помощь уфимцам, пострадавшим от действий туроператора «Жемчужная река»

Им помогут составить иски и вернуть деньги
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Роспотребнадзор Башкирии готов помочь туристам из региона, которые на несколько дней застряли в Китае по вине туроператора «Жемчужная река».

В ведомстве напомнили, что туристы вправе потребовать свои деньги обратно в полном объеме и без штрафных санкций.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора готовы помочь с подготовкой претензий и исковых заявлений к компании. Для этого пострадавшим уфимцам нужно позвонить на «горячую линию» ведомства: 8-800-700-90-30 или в центр по защите прав потребителей: 8 (347) 287-85-18.

Напомним, что 7 декабря авиакомпания «ИрАэро» приостановила перевозку российских туристов из Китая, так как туристическая компания «Жемчужная река» не смогла вовремя оплатить услуги предстоящих авиарейсов. В итоге сотни туристов остались в чужой стране дольше, чем планировали.

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