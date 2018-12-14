В Башкирии начальник лесничества позволил незаконно вырубить лес на 14,5 млн рублей

14 Дек. 11:38 2018-12-14T11:38:54+03:00

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Начальник «Белорецкого лесничества» обогатился на незаконной вырубке лесов. Теперь 38-летний чиновник проходит по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета рассказали, что в еще в 2015 году он нашел людей с низким доходом и за символическую плату предложил им заключить договоры купли-продажи древесины. На деле права на вырубку леса они не получили, оно досталось по доверенности третьим лицам, которые заплатили за него чиновнику 590 тысяч рублей.

Глава лесничества даже не стал проверять, сколько деревьев вырубили по его дозволению, а их число оказалось больше, чем прописывалось в договоре.

- В результате преступных действий подозреваемого государственному лесному фонду РФ причинен совокупный особо крупный ущерб на общую сумму почти 14,5 млн. рублей, - пояснили в Следкоме республики.

Руководителя лесничества задержали, сейчас его кабинет и квартиру обыскивают.