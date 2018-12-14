Жителя Башкирии оштрафовали за попытку откупиться от полицейского в поезде

14 Дек. 10:00 2018-12-14T10:00:36+03:00

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Дело было летом в поезде «Санкт-Петербург - Уфа». Безработный житель Янаула ехал домой и распивал спиртные напитки. Его возлияния привлекли внимание полиции: сотрудник линейного отдела задержал мужчину. Пассажир счел за лучшее откупиться от полицейского и положил перед ним на стол тысячу рублей. Однако тем самым только усугубил свое положение.

В прокуратуре Димитровграда сообщили, что жителя Башкирии привлекли к уголовной ответственности за дачу взятки. С учетом чистосердечного раскаяния мужчины суд приговорил его к штрафу 10 тысяч рублей.