Жителя Башкирии оштрафовали за попытку откупиться от полицейского в поезде
Так он хотел избежать наказания за распитие алкоголя
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Дело было летом в поезде «Санкт-Петербург - Уфа». Безработный житель Янаула ехал домой и распивал спиртные напитки. Его возлияния привлекли внимание полиции: сотрудник линейного отдела задержал мужчину. Пассажир счел за лучшее откупиться от полицейского и положил перед ним на стол тысячу рублей. Однако тем самым только усугубил свое положение.
В прокуратуре Димитровграда сообщили, что жителя Башкирии привлекли к уголовной ответственности за дачу взятки. С учетом чистосердечного раскаяния мужчины суд приговорил его к штрафу 10 тысяч рублей.