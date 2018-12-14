2018-12-14T08:54:30+03:00
Туризм

В Уфу на новогодние праздники приедет на 39% гостей больше

Столица Башкирии вошла в тройку городов, привлекательных для зимних каникул
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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В январские праздники власти Уфы ожидают наплыва туристов. В столицу Башкирии, по прогнозам Роскачества, приедет на 39% туристов больше, чем в прошлом году. Больший наплыв ожидается только в Санкт-Петербурге (40%) и Екатеринбурге (54,5%).

В региональном Госкомитете по туризму отмечают, что в этом году в республике будет много праздничных мероприятий, объединенных проектом «Башкортостан новогодний, удивительный».

Так, с 31 декабря по 3 января на территории «Гостиного двора» будет проходить фестиваль TerraZima с катанием на упряжках, флешмобом Дедом Морозов и ледовым шоу. На площади перед торговым комплексом поставят большой экран, где будут транслировать новогоднее поздравление Президента России.

Мероприятия проекта пройдут также в Стерлитамаке, Абзаково и на озере Кандры-Куль.

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