2018-12-14T20:11:50+03:00
Общество

В Башкирии ищут пропавшую 61-летнюю Наталью Севетникову

Больше недели от женщины нет вестей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсети (сейчас у Натальи светлые волосы)Фото: соцсети (сейчас у Натальи светлые волосы)
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Родственники 61-летней жительницы Уфы Натальи Севетниковой всерьез обеспокоены: вот уже больше недели женщина не выходит на связь.

Как рассказал сын пропавшей, 6 декабря Наталья была на работе в районе ХБК. Чуть позже в этот же день она, предположительно, решила поехать к подруге по имени Галия в Тимашево. Дальше след женщины теряется.

Приметы Натальи: рост около 167 см, среднее телосложение, светлые крашеные волосы.

Она была одета в темную зимнюю куртку-пуховик и шапку.

Родственники планируют подключить к поискам женщины полицию и волонтеров. Пока же все, кто видел Наталью или располагает информацией о ее местонахождении, могут связаться с ее сыном: 8-987-134-70-31.

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