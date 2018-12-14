В Башкирии ищут пропавшую 61-летнюю Наталью Севетникову
Родственники 61-летней жительницы Уфы Натальи Севетниковой всерьез обеспокоены: вот уже больше недели женщина не выходит на связь.
Как рассказал сын пропавшей, 6 декабря Наталья была на работе в районе ХБК. Чуть позже в этот же день она, предположительно, решила поехать к подруге по имени Галия в Тимашево. Дальше след женщины теряется.
Приметы Натальи: рост около 167 см, среднее телосложение, светлые крашеные волосы.
Она была одета в темную зимнюю куртку-пуховик и шапку.
Родственники планируют подключить к поискам женщины полицию и волонтеров. Пока же все, кто видел Наталью или располагает информацией о ее местонахождении, могут связаться с ее сыном: 8-987-134-70-31.