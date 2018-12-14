В Башкирии из-за выпавшей на дорогу арматуры столкнулись «Газель» и «Тойота»
Авария произошла накануне утром в Белорецком районе Башкирии. 38-летний водитель грузовика Iveco ехал по дороге Белорецк-Уткалево и на повороте «растерял» из прицепа металлическую арматуру. Она выпала на встречную полосу прямо перед пассажирской «Газелью». Водитель микроавтобуса не успел ничего предпринять и наехал на конструкции, лишившись при этом передней балки. Следом в него влетела попутная "Toyota Vista".
В Госавтоинспеции Башкирии сообщили об одном пострадавшем: помощь медиков понадобилась 55-летней женщине из маршрутки. Остальные трое пассажиров не пострадали.
Уточняется, что автобус следовал по маршруту №12 село Железнодорожный - Белорецк.
Фото: Госавтоинспекция Башкирии
Фото: Госавтоинспекция Башкирии