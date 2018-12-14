Прелестная, Облачная, Лютиковая - в Уфе появятся новые улицы
Больше всего их будет в Нагаево
Названия пока не одобрены, но это дело времениФото: Рустем АХУНОВ
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В минувший четверг, 13 декабря, в Горсовете обсудили названия для 15-ти новых уфимских улиц. Многие из них находятся в Нагаево. Депутаты предложили дать новым улицам в поселке поэтичные названия, например, Бахчисарайская, Берестяная, Облачная, Лютиковая, Прелестная, Нектарная и Июльская.
В Демском районе на 1460 километре трассы М-5 появится улица Красивая поляна, а севернее Ольховой – улица Ивана Спатара. Среди других новых наименований на карте – улицы Рашита Манурова, Урала Ражетдинова, бульвар Дмитрия Волкова и другие.
В Кировском районе города может появиться улица имени академика Гатауллина.