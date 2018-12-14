2018-12-14T07:15:04+03:00
Происшествия

Уфимец поссорился с родственником и воткнул в него нож

К счастью, пострадавший выжил, а смутьяна задержали
Яна Базекина
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

На днях в полицию поступило сообщение из центральной больницы Мечетлинского района, что к ним поступил 34-летний мужчина с ножевым ранением. Как выяснилось позже, к мужчине в гости пришел его молодой родственник. Как и полагается, выпили за встречу, а потом душевные посиделки переросли в скандал. Не найдя достойных аргументов, гость схватил нож и воткнул его прямо в грудь своего оппонента. А потом сбежал, испугавшись уголовной ответственности. К счастью, пострадавший выжил: врачи оценивают его состояние, как стабильное.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался 23-летний уфимец. Мужчина признался в содеянном, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. – По факту умышленного тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ваш отдел продаж может больше?
Жителя Башкирии оштрафовали за попытку откупиться от полицейского в поезде
«Комсомолка» запускает уникальный проект «Безопасный город»
В Башкирии столкнулись «семерка» и «Рено»: пострадали женщина и ее сын-подросток
В Уфу на новогодние праздники приедет на 39% гостей больше
В Башкирии из-за выпавшей на дорогу арматуры столкнулись «Газель» и «Тойота»
«Башэлектросбыт» объявляет о старте акции «В Новый год — без хлопот!»
Прелестная, Облачная, Лютиковая - в Уфе появятся новые улицы
В Уфе временно отменили один из троллейбусных маршрутов
Радий Хабиров предложил проводить «Час науки»
В Сибай из Уфы выехали депутаты, чтобы оценить экологическую обстановку
В Башкирии сгорел жилой дом: погиб мужчина
Слабый снег и гололед: какая погода ожидает жителей Башкирии завтра, 14 декабря
Молодой уфимке, разбившейся в аварии, собрали донорскую кровь
Уфимцы пожаловались на слесаря, который рассыпает крысиный яд во дворах
В Уфе преподаватель авиационного вуза брала взятку за зачеты
В Башкирии осудят уроженку Узбекистана, напавшую с ножом на уфимца
Опухоль растет очень быстро: уфимец борется с редкой формой рака
Власти Стерлитамака отреагировали на фото маленькой девочки, просящей милостыню
В Башкирии назначили нового министра здравоохранения
В Башкирии подростка насмерть сбил поезд
В Башкирии коммерсант крупно нажился на бездомных животных
В Башкирии из-за выпавших из грузовика арматур столкнулись пассажирский автобус и «легковушка»
В уфимском гипермаркете эвакуировали персонал и посетителей
В Уфе экстренно расселяют жильцов аварийной многоэтажки
МЧС по Башкирии: В республике ожидается ледяной дождь
Бесследно пропавшую девушку обнаружили в борделе в Башкирии