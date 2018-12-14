Уфимец поссорился с родственником и воткнул в него нож

СЕГОДНЯ 07:15 2018-12-14T07:15:04+03:00

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На днях в полицию поступило сообщение из центральной больницы Мечетлинского района, что к ним поступил 34-летний мужчина с ножевым ранением. Как выяснилось позже, к мужчине в гости пришел его молодой родственник. Как и полагается, выпили за встречу, а потом душевные посиделки переросли в скандал. Не найдя достойных аргументов, гость схватил нож и воткнул его прямо в грудь своего оппонента. А потом сбежал, испугавшись уголовной ответственности. К счастью, пострадавший выжил: врачи оценивают его состояние, как стабильное.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался 23-летний уфимец. Мужчина признался в содеянном, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. – По факту умышленного тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.