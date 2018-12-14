Радий Хабиров предложил проводить «Час науки»

14 Дек. 07:00 2018-12-14T07:00:49+03:00

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Вчера, 13 декабря, в Доме республики прошла встреча Радия Хабирова и представителей научного сообщества. Участие в мероприятии также приняли президент Академии наук РБ Альфис Гаязов, врио председателя Уфимского федерального исследовательского центра РАН Рустем Ахунов и руководители подразделений и научных институтов этих организаций.

– У меня намерение очень плотно с вами взаимодействовать, работать, двигаться вперед, – заявил Радий Хабиров. – Надеюсь, что в вашем лице мы получим ощутимую поддержку для дальнейшего развития нашей республики.

Ученые на встрече поделились, как в республике реализуются перспективные и приоритетные научные направления, рассказали о инновационных проектах в области медицины, геологии, машиностроения, нефтехимии и экологии.

В итоге Радий Хабиров предложил проводить такие собрания регулярно в формате «Час науки".