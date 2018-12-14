В Сибай из Уфы выехали депутаты, чтобы оценить экологическую обстановку

СЕГОДНЯ 06:45 2018-12-14T06:45:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Сибай по-прежнему окутан ядовитым туманом: едкие испарения распространяются из заброшенного медного карьера, в котором тлеет и окисляется рудная порода. Жители мучаются от кашля, головной боли и слезотечения. И хотя местная администрация и МЧС утверждают, что держат ситуацию на контроле, горожане вышли на стихийный митинг, требуя предпринять больше усилий по их спасению.

Председатель Госсобрания Константин Толкачев сообщил, что в Сибай едет делегация из пяти парламентариев, чтобы оценить экологическую обстановку в городе. В рабочую группу вошли депутаты Альфарис Байчурин, Ильгам Галин, Руфина Шагапова и Рустам Аблаев, а возглавил делегацию заместитель председателя Госсобрания Рустам Ишмухаметов.

– Депутатам предстоит на месте обойти все проблемные объекты, оценить эффективность действий органов власти, МЧС и других служб. Также нужно провести встречу с жителями города, открыто рассказать о текущей ситуации, принимаемых мерах по устранению причин загазованности и оперативно решить текущие проблемы населения, - уточнил Константин Толкачев.