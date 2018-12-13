2018-12-13T18:19:57+03:00
Общество

Уфимцы пожаловались на слесаря, который рассыпает крысиный яд во дворах

Таким жестоким образом мужчина решил бороться с бездомными животными
Яна Базекина
Поделиться:
Комментарии: comments8
Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Жители одного из домов в уфимской Черниковке пожаловались на слесаря ЖЭУ, который рассыпает крысиный яд в местах, где сердобольные старушки подкармливают бездомных кошек. Как сообщает телеканал «Вся Уфа», местная жительница обратилась к ним в редакцию и рассказала, что жилищник просто ненавидит бродячих кошек и пытается их отравить. Она уже отнесла на экспертизу «подкормку», которую рассыпал слесарь, и оказалось, что это крысиный яд. Таким образом отравиться могут не только бездомные животные, но и домашние питомцы, которые гуляют во дворе и могут полакомиться отравленными «гостинцами».

В УЖК Орджоникидзевского района извинились за действия своего сотрудника, обещав провести служебную проверку и подтвердив, что сыпать яд они попросту не имели право.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух молодых уфимцев подозревают в жестоком убийстве пожилого мужчины
Радий Хабиров создаст структуру, контролирующую правила парковки
Уфимских детей спасли от нашествия птиц
В Башкирии разыскивают 17-летнюю Илюзу Баишеву
В Башкирии нашли 18 «ничейных» мигрантов
Будущее телевидения уже наступило
В Башкирии столкнулись «Renault» и пассажирский автобус, есть погибший
Стало известно, из-за чего мог случиться пожар, в котором погибли трое детей в Кандрах
У матери шестерых детей из Уфы хотят отнять детей из-за отсутствия документов
В Стерлитамаке на улице нашли гранату
Бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова вызовут в суд
Радий Хабиров представил двух новых министров
В Башкирии столкнулись ВАЗ 2114 и УАЗ пострадали пять человек
Уфимский биатлонист Антон Бабиков все-таки поедет на следующий этап Кубка мира
В Башкирии ограбили десантника, пережившего обрушение казармы в Омске
Радий Хабиров о застройщиках: Работайте с теми, кто не в тюрьме сидит
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение
В правительстве Башкирии рассказали, кому положены льготы и субсидии на вывоз мусора
В Башкирии в следующем году на ремонт подъездов потратят 1 млрд рублей
«Девочки застыли, обнявшись в кресле»: подробности пожара в Башкирии, в котором погибли три ребенка
Стало известно, сколько жители Башкирии будут платить за вывоз мусора
Радий Хабиров: На дорогах республики идет война
Радий Хабиров попросил чиновников рассказывать правду о смоге в Сибае
Радий Хабиров побывал в родной деревне
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
В Башкирии 63-летний мужчина погиб под колесами МАЗа
В Башкирии пропала 39-летняя Галина Рахматуллина
В Башкирии иномарка четыре раза перевернулась после неудачного обгона