Уфимцы пожаловались на слесаря, который рассыпает крысиный яд во дворах

СЕГОДНЯ 18:19 2018-12-13T18:19:57+03:00

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Жители одного из домов в уфимской Черниковке пожаловались на слесаря ЖЭУ, который рассыпает крысиный яд в местах, где сердобольные старушки подкармливают бездомных кошек. Как сообщает телеканал «Вся Уфа», местная жительница обратилась к ним в редакцию и рассказала, что жилищник просто ненавидит бродячих кошек и пытается их отравить. Она уже отнесла на экспертизу «подкормку», которую рассыпал слесарь, и оказалось, что это крысиный яд. Таким образом отравиться могут не только бездомные животные, но и домашние питомцы, которые гуляют во дворе и могут полакомиться отравленными «гостинцами».

В УЖК Орджоникидзевского района извинились за действия своего сотрудника, обещав провести служебную проверку и подтвердив, что сыпать яд они попросту не имели право.