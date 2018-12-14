2018-12-14T06:29:28+03:00
Происшествия

В Башкирии сгорел жилой дом: погиб мужчина

Пенсионер не успел выбраться из горящей постройки
Яна Базекина
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Фото: группа "Подслушано Кармаскалы"Фото: группа "Подслушано Кармаскалы"
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Страшный пожар разгорелся позавчера вечером, 12 декабря, в деревне Куллярово, что в Кармаскалинском районе республики. Пламя охватило небольшой бревенчатый дом 6 на 8 метров, в котором проживал пожилой мужчина. Соседи тут же вызвали пожарных, но спасти несчастного не удалось – его обгоревшее тело обнаружили спасатели, разбирая обугленные завалы.

- На месте работали силы и средства МЧС в составе трех единиц техники и восьми человек, - сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.

Причины и обстоятельства возгорания сейчас устанавливают дознаватели.

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