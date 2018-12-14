В Уфе временно отменили один из троллейбусных маршрутов

14 Дек. 07:27 2018-12-14T07:27:55+03:00

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В Уфе временно приостановят движение троллейбусов, следующих по популярному маршруту №22. Это связано с работами по проводке водопровода к строящемуся дому в квартале Пархоменко –Кировоградская - Большая гражданская - Ибрагимова.

— С 5 часов утра 15 декабря и до полуночи 16 декабря будет закрыто движение троллейбусного маршрута № 22 «Ледовый дворец «Уфа-Арена» — «Северный автовокзал», —уточнили в главном управлении электротранспорта Уфы.

При этом в МУЭТ принесли извинения уфимцам за доставленные неудобства и попросили заранее продумывать, как добираться до нужного места.