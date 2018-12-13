2018-12-13T17:40:28+03:00
Происшествия

В Уфе преподаватель авиационного вуза брала взятку за зачеты

Бывший педагог отделалась крупным штрафом
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Заработать на своих студентах решила преподаватель Уфимского государственного авиационного университета. В июне доцент предложила проставить зачет по дисциплине «Экономическая теория», правда, не по доброте душевной, а за 1350 рублей с человека. На заманчивое предложение откликнулись 12 студентов, а один из них, получив заветную подпись в «зачетке», отправился прямиком в полицию.

Преподаватель свою вину сразу же признала и немедленно уволилась из университета. Правда, избежать возбуждения уголовного дела по статьям «мелкое мошенничество» и «служебный подлог» женщине не удалось.

- Суд освободил её от уголовной ответственности, назначив судебный штраф в общей сумме 175 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

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