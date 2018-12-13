Слабый снег и гололед: какая погода ожидает жителей Башкирии завтра, 14 декабря

13 Дек. 19:50 2018-12-13T19:50:03+03:00

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Небольшой снег и гололед ожидают жителей Башкирии в последний рабочий день. Синоптики обещают восточный и юго-восточный умеренный ветер и ночное похолодание. Средняя температура воздуха ночью составит -7; -12 градусов, а в отдельных районах при прояснении градусник покажет -15; -20°. Днем слегка потеплеет – до -3; -8 градусов, но все равно следует одеваться поплотнее.

В Уфе, в целом, погода не принесет каких-либо сюрпризов, да и долгожданный снег тут так и не выпадет. Скорость ветра не превысит 2-4 метров в секунду, а средняя температура воздуха днем останется на отметке -3; -10 градусов.