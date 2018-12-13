2018-12-13T16:47:04+03:00
Происшествия

В Башкирии осудят уроженку Узбекистана, напавшую с ножом на уфимца

Уроженка Узбекистана вступилась за своего возлюбленного
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сотрудники следкома по Башкирии завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летней уроженки Узбекистана. В ближайшее время она предстанет перед судом по обвинению в убийстве, сообщает пресс-служба ведомства.

Как удалось выяснить следователям, вечером 9 октября этого года компания из восьми человек собралась в одном из домов на улице Донская в Уфе. Все они употребляли спиртное. В какой-то момент между двумя мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. Все произошло из-за того, что один обвинил другого в невыплате долга.

Бывшая жена одного из участников конфликта решила заступиться за своего экс-супруга и ударила ножом в шею его обидчика. Драка прекратилась, а присутствующие в доме люди вызвали такси, чтобы увезти раненого в больницу.

- По незнанию местности, они приехали к закрытой поликлиники, после чего вернулись обратно и дождались приезда скорой помощи. Однако, медицинские работники, прибыв на место, констатировали смерть мужчины, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

Уголовное дело в отношении женщины передано в суд для рассмотрения по существу.

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