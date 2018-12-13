2018-12-13T15:13:23+03:00
Общество

Власти Стерлитамака отреагировали на фото маленькой девочки, просящей милостыню

Городские органы опеки попытались найти ребенка, но ее и след простыл
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Накануне пользователи социальных сетей подняли шум из-за ребенка, просящего милостыню около Колхозного рынка в Стерлитамаке. Одна женщина выложила фото маленькой девочки с протянутой рукой и нелестно отозвалась об органах опеки.

-Куда смотрят органы опеки? Кошмар какой-то: маленький ребенок сидит зимой с протянутой рукой, да и ещё и в летних кроссовках, - написала жительница Стерлитамака.

Вскоре выяснилось, что этот пост прочитали те, кому он был адресован. Сотрудники органов опеки города отчитались о поисках ребенка и его родителей. К сожалению, обнаружить девочку в указанном месте не удалось.

- Обошли всё вокруг. Детей без попечения родителей обнаружено не было. Администрация рынка пояснила, что по всему периметру работают камеры видеонаблюдения и пункты охраны. При нахождении детей без родителей они незамедлительно сообщат в полицию, органы опеки и комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер, – заявила представитель администрации Стерлитамака.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух молодых уфимцев подозревают в жестоком убийстве пожилого мужчины
Радий Хабиров создаст структуру, контролирующую правила парковки
Уфимских детей спасли от нашествия птиц
В Башкирии разыскивают 17-летнюю Илюзу Баишеву
В Башкирии нашли 18 «ничейных» мигрантов
Будущее телевидения уже наступило
В Башкирии столкнулись «Renault» и пассажирский автобус, есть погибший
Стало известно, из-за чего мог случиться пожар, в котором погибли трое детей в Кандрах
У матери шестерых детей из Уфы хотят отнять детей из-за отсутствия документов
В Стерлитамаке на улице нашли гранату
Бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова вызовут в суд
Радий Хабиров представил двух новых министров
В Башкирии столкнулись ВАЗ 2114 и УАЗ пострадали пять человек
Уфимский биатлонист Антон Бабиков все-таки поедет на следующий этап Кубка мира
В Башкирии ограбили десантника, пережившего обрушение казармы в Омске
Радий Хабиров о застройщиках: Работайте с теми, кто не в тюрьме сидит
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение
В правительстве Башкирии рассказали, кому положены льготы и субсидии на вывоз мусора
В Башкирии в следующем году на ремонт подъездов потратят 1 млрд рублей
«Девочки застыли, обнявшись в кресле»: подробности пожара в Башкирии, в котором погибли три ребенка
Стало известно, сколько жители Башкирии будут платить за вывоз мусора
Радий Хабиров: На дорогах республики идет война
Радий Хабиров попросил чиновников рассказывать правду о смоге в Сибае
Радий Хабиров побывал в родной деревне
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
В Башкирии 63-летний мужчина погиб под колесами МАЗа
В Башкирии пропала 39-летняя Галина Рахматуллина
В Башкирии иномарка четыре раза перевернулась после неудачного обгона