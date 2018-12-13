2018-12-13T15:13:23+03:00
Общество

Власти Стерлитамака отреагировали на фото маленькой девочки, просящей милостыню

Городские органы опеки попытались найти ребенка, но ее и след простыл
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Накануне пользователи социальных сетей подняли шум из-за ребенка, просящего милостыню около Колхозного рынка в Стерлитамаке. Одна женщина выложила фото маленькой девочки с протянутой рукой и нелестно отозвалась об органах опеки.

-Куда смотрят органы опеки? Кошмар какой-то: маленький ребенок сидит зимой с протянутой рукой, да и ещё и в летних кроссовках, - написала жительница Стерлитамака.

Вскоре выяснилось, что этот пост прочитали те, кому он был адресован. Сотрудники органов опеки города отчитались о поисках ребенка и его родителей. К сожалению, обнаружить девочку в указанном месте не удалось.

- Обошли всё вокруг. Детей без попечения родителей обнаружено не было. Администрация рынка пояснила, что по всему периметру работают камеры видеонаблюдения и пункты охраны. При нахождении детей без родителей они незамедлительно сообщат в полицию, органы опеки и комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер, – заявила представитель администрации Стерлитамака.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии назначили нового министра здравоохранения
В Башкирии подростка насмерть сбил поезд
В Башкирии коммерсант крупно нажился на бездомных животных
В Башкирии из-за выпавших из грузовика арматур столкнулись пассажирский автобус и «легковушка»
В уфимском гипермаркете эвакуировали персонал и посетителей
В Уфе экстренно расселяют жильцов аварийной многоэтажки
МЧС по Башкирии: В республике ожидается ледяной дождь
Бесследно пропавшую девушку обнаружили в борделе в Башкирии
Сибайских врачей попросили готовить койко-места и лекарства из-за смога
В Башкирии осудят бывших полицейских, продававших номера телефонов
Уфимцы, застрявшие в Китае, вернулись домой
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
Уфимская пенсионерка-инвалид не смогла попасть домой из-за сломанного лифта
В массовом ДТП под Уфой пострадали три человека
В Уфе осудят водителя самосвала, который насмерть сбил 12-летнюю девочку в Михайловке
Руководителя «Турбаслинского бройлера» обвинили в коммерческом подкупе
В Уфе осудят заведующую аптекой, которая дала крупную взятку полицейскому
Жители Сибая вышли на митинг из-за экологической ситуации в городе
Жителей многоквартирного дома в Уфе напугал окровавленный лифт
В Уфе прекращены поиски 17-летнего первокурсника
Долгая дорога домой: рейс «ИрАэро» из Китая в Уфу вновь задержан
В Уфе заведующая аптекой попалась на взятке полицейскому
Суд принял иск сына дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева
В Башкирии назначили исполняющего обязанности министра финансов
Экс-зампрокуророра Башкирии привезли в Уфу для следственных действий
Пять учеников в реанимации: в Минздраве рассказали о состоянии школьников, пострадавших в ЧП с газовым баллончиком
Сына уфимского хоккейного тренера осудили за присвоение двух миллионов рублей
Возвращалась домой на BlaBlaCar: в Башкирии разыскивают 31-летнюю мать двоих детей