Власти Стерлитамака отреагировали на фото маленькой девочки, просящей милостыню

СЕГОДНЯ 15:13 2018-12-13T15:13:23+03:00

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Накануне пользователи социальных сетей подняли шум из-за ребенка, просящего милостыню около Колхозного рынка в Стерлитамаке. Одна женщина выложила фото маленькой девочки с протянутой рукой и нелестно отозвалась об органах опеки.

-Куда смотрят органы опеки? Кошмар какой-то: маленький ребенок сидит зимой с протянутой рукой, да и ещё и в летних кроссовках, - написала жительница Стерлитамака.

Вскоре выяснилось, что этот пост прочитали те, кому он был адресован. Сотрудники органов опеки города отчитались о поисках ребенка и его родителей. К сожалению, обнаружить девочку в указанном месте не удалось.

- Обошли всё вокруг. Детей без попечения родителей обнаружено не было. Администрация рынка пояснила, что по всему периметру работают камеры видеонаблюдения и пункты охраны. При нахождении детей без родителей они незамедлительно сообщат в полицию, органы опеки и комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер, – заявила представитель администрации Стерлитамака.