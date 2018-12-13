Власти Стерлитамака отреагировали на фото маленькой девочки, просящей милостыню
Накануне пользователи социальных сетей подняли шум из-за ребенка, просящего милостыню около Колхозного рынка в Стерлитамаке. Одна женщина выложила фото маленькой девочки с протянутой рукой и нелестно отозвалась об органах опеки.
-Куда смотрят органы опеки? Кошмар какой-то: маленький ребенок сидит зимой с протянутой рукой, да и ещё и в летних кроссовках, - написала жительница Стерлитамака.
Вскоре выяснилось, что этот пост прочитали те, кому он был адресован. Сотрудники органов опеки города отчитались о поисках ребенка и его родителей. К сожалению, обнаружить девочку в указанном месте не удалось.
- Обошли всё вокруг. Детей без попечения родителей обнаружено не было. Администрация рынка пояснила, что по всему периметру работают камеры видеонаблюдения и пункты охраны. При нахождении детей без родителей они незамедлительно сообщат в полицию, органы опеки и комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер, – заявила представитель администрации Стерлитамака.