Опухоль растет очень быстро: уфимец борется с редкой формой рака

СЕГОДНЯ 16:02 2018-12-13T16:02:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Уфимец Руслан Еникеев еще совсем недавно жил самой обычной жизнью: учился в университете, встречался с друзьями и играл в футбол. Вот только на медкомиссии флюорография выявила у парня огромную опухоль средостения. Результат биопсии прозвучал, как приговор: неходжкинская лимфома, очень редкая и агрессивная форма рака.

Как рассказала мама Руслана в беседе с порталом UfacityNews, опухоль растет очень быстро, почти на сантиметр в месяц, и давит на сердце и легкие. Парню тяжело дышать и двигаться, и состояние его ухудшается с каждым днем. Руслану сделали несколько курсов «химии», но особых улучшений они не принесли.

В московской клинике Руслану предложили сделать операцию по пересадке костного мозга, мол, это единственное спасение от лимфомы. Но чтобы провести трансплантацию, необходимо стабилизировать состояние парня, перевести его в ремиссию. Для этого нужно принимать препараты «Адцетрис» и «Ниволумаб» («Опдиво»), но семья Еникеевых не потянет такую огромную сумму, ведь стоимость одного только курса составляет около 860 тысяч рублей, а Руслану их требуется четыре!

Если вы хотите помочь парню победить его грозное заболевание и поскорее вернуться к обычной жизни, обращайтесь по телефону: 8-917-426-10-12 (номер банковской карты привязан к номеру).