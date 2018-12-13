2018-12-13T14:54:27+03:00
Здоровье

В Башкирии назначили нового министра здравоохранения

Рафаэль Яппаров, похоже, для этой должности не подошел
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Рафаэль Яппаров покинул свой пост. Новыйм главой минздрава республики назначен Максим Забелин.

По данным «КоммерсантЪ-Уфа», назначение заместителя гендиректора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» на пост и.о. министра здравоохранения вопрос решенный.

Максим Забелин - уроженец Курской области. Он окончил Военно-медицинскую академию, по специальности – хирург. Карьеру он начал в 2003 году на авиабазе в родном Курске. Затем будущий министр работал в госпиталях и преподавал в Государственном институте усовершенствования врачей министерства обороны России. Должность заместителя гендиректора Национального медицинского исследовательского центра радиологии он занял три года назад.

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