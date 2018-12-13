2018-12-13T19:01:18+03:00
Происшествия

Молодой уфимке, разбившейся в аварии, собрали донорскую кровь

Вот только девушка до сих пор находится в коме
Яна Базекина
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Родные продолжают верить, что Виктория выкарабкаетсяРодные продолжают верить, что Виктория выкарабкается
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Родственники 16-летней Виктории Осиповой благодарят всех неравнодушных уфимцев, которые откликнулись на призыв о помощи и сдали донорскую кровь для девушки. Напомним, что первокурсница попала в серьезную аварию в ночь на 10 декабря, и сейчас с тяжелыми травмами головы – раздробленными височными костями и кровоизлиянием в мозг - лежит в нейрореанимации.

- Доноров набралось, даже больше, чем нужно. Огромное спасибо за вашу помощь, вы помогаете спасти жизнь Виктории, - поделилась сестра девушки Кристина.

К сожалению, пока состояние Виктории без изменений и крайне тяжелое: 16-летняя девушка до сих пор находится в коме, подключенная к аппарату искусственного дыхания. Врачи по-прежнему не дают никаких прогнозов относительно ее здоровья.

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