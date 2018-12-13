В Башкирии подростка насмерть сбил поезд
В Башкирии между железнодорожных станций Тазларово и Тюкуль произошло ЧП: локомотив насмерть сбил 16-летнего подростка. Как сообщает башкирская прокуратура, парень стоял на путях и не реагировал на сигналы машиниста. Он пытался затормозить состав, но подросток оказался слишком близко к электровозу.
Известно, что трагедия произошла накануне около 20:00. Сейчас следственный комитет на транспорте разбирается в происшествии. Погибший молодой человек был родом из Кармаскалинского района республики, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Сотрудники железной дороги и следователи предупреждают всех жителей Башкирии: на путях стоять опасно.