В Башкирии подростка насмерть сбил поезд

13 Дек. 14:24 2018-12-13T14:32:52+03:00

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В Башкирии между железнодорожных станций Тазларово и Тюкуль произошло ЧП: локомотив насмерть сбил 16-летнего подростка. Как сообщает башкирская прокуратура, парень стоял на путях и не реагировал на сигналы машиниста. Он пытался затормозить состав, но подросток оказался слишком близко к электровозу.

Известно, что трагедия произошла накануне около 20:00. Сейчас следственный комитет на транспорте разбирается в происшествии. Погибший молодой человек был родом из Кармаскалинского района республики, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Сотрудники железной дороги и следователи предупреждают всех жителей Башкирии: на путях стоять опасно.