Пострадавших при «газовой атаке» уфимских школьников выписали из больницы
Пострадавших во время распыления газового баллончика школьников отпустили домой из больницы. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.
Напомним, что на днях в уфимском лицее №101 десятиклассник распылил газовый баллончик своей подруги. Та носила его в целях самозащиты. В итоге содержимым отравились дети. Восьмерых школьников срочно доставили в больницу. Пятеро оказались в реанимации, а еще трое – в детском отделении больницы №22.
Сегодня стало известно, что всех пострадавших детей отпустили домой. Сейчас они находятся со своими родителями.
Действия хулигана, распылоившего опасный газ, проверяют полицейские. Вероятно, что его родителей привлекут к административной ответственности.