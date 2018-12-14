Пострадавших при «газовой атаке» уфимских школьников выписали из больницы

14 Дек. 15:36 2018-12-14T15:37:23+03:00

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Пострадавших во время распыления газового баллончика школьников отпустили домой из больницы. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.

Напомним, что на днях в уфимском лицее №101 десятиклассник распылил газовый баллончик своей подруги. Та носила его в целях самозащиты. В итоге содержимым отравились дети. Восьмерых школьников срочно доставили в больницу. Пятеро оказались в реанимации, а еще трое – в детском отделении больницы №22.

Сегодня стало известно, что всех пострадавших детей отпустили домой. Сейчас они находятся со своими родителями.

Действия хулигана, распылоившего опасный газ, проверяют полицейские. Вероятно, что его родителей привлекут к административной ответственности.