В Башкирии из-за выпавших из грузовика арматур столкнулись пассажирский автобус и «легковушка»

СЕГОДНЯ 13:31 2018-12-13T13:31:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Необычное ДТП произошло сегодня утром в Белорецком районе республики, на 5 километре автодороги «Белорецк - Уткалево». 38-летний житель Белорецка перевозил на своем грузовике «Ивеко» железную арматуру, однако, слишком лихо завернул на повороте, от чего здоровенные металлические штыри выпали из грузовика и выкатились на встречную полосу. На них наехал пассажирский автобус «Газель» - от мощного удара у автобуса даже вырвало переднюю балку. «Газель» была вынуждена резко затормозить, и в этот момент в нее сзади влетела иномарка «Тойота Виста».

Известно, что пассажирский автобус ехал по маршруту с. Железнодорожный – Белорецк, в салоне находились четыре человека. 55-летней пассажирке потребовалась медицинская помощь, остальные отделались легкими ушибами и испугом.

- На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.