2018-12-13T12:47:53+03:00
Происшествия

В уфимском гипермаркете эвакуировали персонал и посетителей

К счастью, эвакуация оказалась всего лишь запланированными учениями
Яна Базекина
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Тревога оказалась учебнойТревога оказалась учебнойФото: Яна Базекина
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Сегодня утром, 13 декабря, в уфимском гипермаркете «Лента», расположенном в торговом центре «Яй», прошла экстренная эвакуация персонала и посетителей. По громкой связи объявили, что все должны немедленно оставить свои покупки, без паники покинуть здание и отойти от него на несколько метров.

К счастью, никакой угрозы для людей не было: эвакуация была запланированным учением. Обошлось даже без участия экстренных служб.

— Объект проводит учения самостоятельно, в том числе эвакуацию, без привлечения спасателей, — сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

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