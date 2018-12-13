2018-12-13T14:19:20+03:00
Происшествия

В Башкирии коммерсант крупно нажился на бездомных животных

Мошенник присвоил миллион рублей, выделенный на отлов бродячих псов
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Зианчуринском районе республики перед судом предстанут местный предприниматель и ветеринар: они обвиняются в крупном мошенничестве.

Как выяснили следователи, в 2016 и 2018 годах районная администрация заключила с коммерсантом контракт на организацию отлова бездомных животных. Вот только предприимчивый мошенник решил не утруждать себя тяжелой работой, а обратился к знакомому ветеринару, который предоставил ему документы, подтверждающие отлов и осмотр животных. Согласно «липовым» справкам было поймано почти 1,5 тысячи бродячих псов, из которых 600 отправились в приют. Сам же предприниматель и его сообщник «заработали» на этом более 1 миллиона рублей.

- В отличие от коммерсанта фельдшер признал вину в совершении преступления, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. - Уголовное дело в настоящее время направлено в Кугарчинский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

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