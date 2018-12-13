2018-12-13T11:44:47+03:00
Происшествия

В Уфе экстренно расселяют жильцов аварийной многоэтажки

36 семей из опасного подъезда заселят в гостиницу
Яна Базекина
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Фото: скрин видеосюжета от ГТРК "Башкортостан"Фото: скрин видеосюжета от ГТРК "Башкортостан"
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В Уфе многоэтажный дом готов в любую минуту рассыпаться в пыль. Речь идет о злосчастной сипайловской девятиэтажке, стены которой покрылись глубокими трещинами, а один из подъездов, который является вставкой между двумя домами, может и вовсе уйти под землю.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», 36 семей срочно покинули свои квартиры и переселились в гостиницу. Жильцы рассказывают, что первые трещины в доме появились сразу после сдачи объекта в 1988 году. В 2013 году жилищная инспекция признала дом непригодным для проживания, а позже прокуратура и следователи потребовали от мэрии признать здание аварийным.

Сейчас жители дома опасаются, что могут вообще остаться на улице. Однако в уфимской городской администрации уверяют: все семьи получат новые квартиры в течение следующего года – такой же площади и количества комнат. При этом отмечается, что пока сносить планируется только пятый подъезд, но если дом продолжит рассыпаться – его снесут полностью.

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