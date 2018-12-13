МЧС по Башкирии: В республике ожидается ледяной дождь

13 Дек. 10:34 2018-12-13T10:34:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Экстренное ведомство сообщает о надвигающемся на Башкирию ледяном дожде. Всех жителей республики просят быть бдительными и соблюдать правила элементарной безопасности.

В МЧС по Башкирии отмечают, что из-за ледяного дождя могут ломаться деревья и обрываться провода электропередач. Именно поэтому каждому жителю региона стоит быть бдительным и внимательным.

К тому же, в условиях ледяного дождя начнется гололед, о чем также предупреждает экстренное ведомство. В этих условиях следует максимально аккуратно водить автомобиль, а лучше вовсе отказаться от дальних поездок на машине.