МЧС по Башкирии: В республике ожидается ледяной дождь
Погоды преподнесет жителям республики неприятный сюрприз
Фото: Рустем Ахунов
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Экстренное ведомство сообщает о надвигающемся на Башкирию ледяном дожде. Всех жителей республики просят быть бдительными и соблюдать правила элементарной безопасности.
В МЧС по Башкирии отмечают, что из-за ледяного дождя могут ломаться деревья и обрываться провода электропередач. Именно поэтому каждому жителю региона стоит быть бдительным и внимательным.
К тому же, в условиях ледяного дождя начнется гололед, о чем также предупреждает экстренное ведомство. В этих условиях следует максимально аккуратно водить автомобиль, а лучше вовсе отказаться от дальних поездок на машине.