Сибайских врачей попросили готовить койко-места и лекарства из-за смога

13 Дек. 09:28 2018-12-13T09:54:01+03:00

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В Сибае продолжают предпринимать меры по поводу текущей проблемы со смогом серы. Так, в распоряжении «Комсомолки» оказался документ, подписанный главой администрации, в котором расписаны задачи каждой службы.

Главному врачу Сибайской центральной больницы поручили подготовить дополнительные койко-места, а также запас лекарственных препаратов. Полицейским приказано круглосуточно патрулировать улицы города и быть в готовности, чтобы провести оповещение населения о ЧС в пригородных поселках.

Тем временем, последствия загазованности сейчас устраняют 103 человека и 34 единицы техники. Эвакуация населения не требуется.

Напомним, что сегодня третий день, как в городе резкий запах серы и смог, образовавшиеся из-за пожара на шахте. Местные жители вышли на митинг к зданию администрации, потребовав, как можно скорее разобраться.