2018-12-13T09:32:15+03:00
Общество

В Башкирии осудят бывших полицейских, продававших номера телефонов

Бывшие сотрудники МВД «сливали» телефоны похоронщикам
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В ближайшее время перед судом предстанут бывшие сотрудники полиции, которые продавали номера телефонов похоронному бюро. Сейчас они являются обвиняемыми в получении взятки должностным лицом. Следственный комитет завершил расследование и передал дело в суд.

Согласно материалам дела, теперь уже бывшие сотрудники башкирской полиции несколько лет подряд продавали номера телефонов сотрудникам похоронного бюро «Память». Бизнес организовал дежурный МВД, ему помогал еще один полицейский. Они заработали на двоих около 128 тысяч рублей.

На данный момент оба сотрудника МВД по Башкирии уволены со службы, а прокуратура подготовила обвинительное заключение и направила его в суд для рассмотрения по существу.

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