2018-12-13T08:33:57+03:00
Общество

Уфимцы, застрявшие в Китае, вернулись домой

Рейс приземлился в столичном аэропорту
Рустем АХУНОВ
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В Уфу вернулся самолет с туристами из КитаяВ Уфу вернулся самолет с туристами из КитаяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уфимском аэропорту приземлился самолет, который доставил домой туристов из Башкирии, застрявших в Китае.

Напомним, что седьмого декабря авиакомпания «ИрАэро» приостановила перевозку российских туристов из Китая. Дело в том, что туристическая компания «Жемчужная река» не смогла вовремя оплатить услуги предстоящих авиарейсов.

Из-за финансовых проблем сотни туристов остались в чужой стране. Через некоторое время перевозчик начал возвращать их на Родину за свой счет.

Сегодня, 13 декабря, стало известно, что рейс «ИрАэро» вернулся в Уфу из аэропорта китайского Хайкоу. Остается неизвестным, сколько туристов в итоге вернулись в Уфу.

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