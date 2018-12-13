2018-12-13T08:27:19+03:00
Происшествия

Уфимская пенсионерка-инвалид не смогла попасть домой из-за сломанного лифта

Женщине трудно подниматься пешком на девятый этаж
Рустем АХУНОВ
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Уфимская пенсионерка не смогла попасть домой из-за сломанного лифтаУфимская пенсионерка не смогла попасть домой из-за сломанного лифта
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74-летняя уфимка Сания Сагитова не смогла добраться до своей квартиры из-за сломанного лифта, сообщает телеканал «ВсяУфа».

Неприятная история приключилась во дворе многоэтажки в уфимской Деме. Пенсионерка попросила соседей вывести ее на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Через некоторое время бабушка захотела вернуться домой, вот только лифт в подъезде не работал.

Самостоятельно подняться на девятый этаж инвалид так и не смогла – у нее отказали ноги. К счастью, бабушке помогли подняться до дома сотрудники администрации Демского района.

Местные жители жалуются на неработающий лифт уже не в первый раз. Любопытно, что жильцы платят даже за лифт, который не поднимает жильцов до их квартир.

После визита журналистов рабочие чудесным образом наладили подъемную конструкцию.

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