В массовом ДТП под Уфой пострадали три человека
Авария произошла на трассе М-5
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Вчера вечером, 12 декабря, на трассе М-5 Самара-Уфа-Челябинск столкнулись три машины.
Как сообщают в ГИБДД по РБ, водитель «Фольксваген Гольф» въехал в попутный «Фиат Дукато», который поворачивал налево в сторону села Базилеевка.
От мощного удара вторую иномарку выбросило на «Рено Дастер», который ехал по встречной полосе.
В результате аварии трех человек доставили в больницу. На месте происшествия работали полиция и другие службы.
Подробности и обстоятельства ДТП предстоит выяснить дорожным полицейским.
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