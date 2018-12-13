2018-12-13T07:24:35+03:00
Происшествия

В массовом ДТП под Уфой пострадали три человека

Авария произошла на трассе М-5
Эльвина АПАРИНА
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Вчера вечером, 12 декабря, на трассе М-5 Самара-Уфа-Челябинск столкнулись три машины.

Как сообщают в ГИБДД по РБ, водитель «Фольксваген Гольф» въехал в попутный «Фиат Дукато», который поворачивал налево в сторону села Базилеевка.

От мощного удара вторую иномарку выбросило на «Рено Дастер», который ехал по встречной полосе.

В результате аварии трех человек доставили в больницу. На месте происшествия работали полиция и другие службы.

Подробности и обстоятельства ДТП предстоит выяснить дорожным полицейским.

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