В Уфе осудят водителя самосвала, который насмерть сбил 12-летнюю девочку в Михайловке

13 Дек. 07:15 2018-12-13T07:15:40+03:00

Он полностью признал свою вину

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В столице Башкирии перед судом предстанет 48-летний водитель грузовика «Шакман», который насмерть сбил 12-летнюю девочку в селе Михайловка.

Как сообщили в прокуратуре, он обвиняется по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерти человека».

Напомним, трагический случай произошел в сентябре текущего года. Мужчина за рулем неисправной техники ехал по улице Садовой в селе Михайловка Уфимского района. Превысив безопасную скорость, он скатился по улице Садовой на тротуар – сбил ребенка, въехал в припаркованный «Ларгус» и протаранил дом.

- Обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью. Уголовное дело направлено в Уфимский районный суд, - сообщили в надзорном ведомстве.