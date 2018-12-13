2018-12-13T06:59:37+03:00
Происшествия

Руководителя «Турбаслинского бройлера» обвинили в коммерческом подкупе

Он полностью признал свою вину
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Уфе осудят 51-летнего исполнительного директора ТД «Турбаслинский бройлер». Он обвиняется в коммерческом подкупе, совершенном в особо крупном размере.

В мае 2018 года директор предприятия потребовал у индивидуального предпринимателя, с которым у него заключен договор на поставку ему мяса, незаконное денежное вознаграждение в сумме свыше 1,5 млн. рублей за снижение покупной цены. Тот согласился и принял 1,3 млн рублей.

Но потом, осознав, что совершает преступление, он решил обратиться в полицию. И в октябре того же года злоумышленника задержали с поличным при передаче последней части.

В ходе следствия обвиняемый признал вину в совершенном преступлении, сообщает следком РБ.

На данный момент на его имущество, земельный участок, квартиру и наложен арест.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии осудят бывших полицейских, продававших номера телефонов
Уфимцы, застрявшие в Китае, вернулись домой
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
Уфимская пенсионерка-инвалид не смогла попасть домой из-за сломанного лифта
В массовом ДТП под Уфой пострадали три человека
В Уфе осудят водителя самосвала, который насмерть сбил 12-летнюю девочку в Михайловке
В Уфе осудят заведующую аптекой, которая дала крупную взятку полицейскому
Жители Сибая вышли на митинг из-за экологической ситуации в городе
Жителей многоквартирного дома в Уфе напугал окровавленный лифт
В Уфе прекращены поиски 17-летнего первокурсника
Долгая дорога домой: рейс «ИрАэро» из Китая в Уфу вновь задержан
В Уфе заведующая аптекой попалась на взятке полицейскому
Суд принял иск сына дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева
В Башкирии назначили исполняющего обязанности министра финансов
Экс-зампрокуророра Башкирии привезли в Уфу для следственных действий
Пять учеников в реанимации: в Минздраве рассказали о состоянии школьников, пострадавших в ЧП с газовым баллончиком
Сына уфимского хоккейного тренера осудили за присвоение двух миллионов рублей
Возвращалась домой на BlaBlaCar: в Башкирии разыскивают 31-летнюю мать двоих детей