Руководителя «Турбаслинского бройлера» обвинили в коммерческом подкупе

13 Дек. 06:59 2018-12-13T06:59:37+03:00

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В Уфе осудят 51-летнего исполнительного директора ТД «Турбаслинский бройлер». Он обвиняется в коммерческом подкупе, совершенном в особо крупном размере.

В мае 2018 года директор предприятия потребовал у индивидуального предпринимателя, с которым у него заключен договор на поставку ему мяса, незаконное денежное вознаграждение в сумме свыше 1,5 млн. рублей за снижение покупной цены. Тот согласился и принял 1,3 млн рублей.

Но потом, осознав, что совершает преступление, он решил обратиться в полицию. И в октябре того же года злоумышленника задержали с поличным при передаче последней части.

В ходе следствия обвиняемый признал вину в совершенном преступлении, сообщает следком РБ.

На данный момент на его имущество, земельный участок, квартиру и наложен арест.