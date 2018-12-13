В Уфе осудят заведующую аптекой, которая дала крупную взятку полицейскому

13 Дек. 06:51 2018-12-13T06:51:24+03:00

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В Уфе перед судом предстанет заведующая аптекой. Она обвиняется в даче взятки должностному лицу в крупном размере.

В сентябре текущего года в полицию обратился главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниям. Он обвинил бывшую заведующую аптекой в том, что та похитила препаратов на 3,8 млн рублей. Опасаясь, что ее привлекут к уголовной ответственности, она предложила полицейскому миллион рублей. Передать незаконное денежное вознаграждение она попросила свою знакомую.

Но страж порядка отказался от такого подарка и сообщил о случае своему руководству.

После передачи денег обе женщины были задержаны с поличным.