2018-12-13T06:30:38+03:00
Происшествия

Жители Сибая вышли на митинг из-за экологической ситуации в городе

В то время как глава администрации сообщает о стабилизации обстановки
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
..
Изменить размер текста:

Обеспокоенные жители башкирского Зауралья, города Сибай, вышли на митинг из-за экологической ситуации. Напомним, что сегодня третий день, как в городе резкий запах серы и смог, образовавшиеся из-за пожара на шахте.

Пока люди митингуют с требованием решить проблему, глава администрации сообщает, что ситуация в городе стабилизируется и советует ест больше фруктов.

- У нас сложились такие условия, две недели стояла безветренная погода, поэтому произошла реакция окисления на карьере. Работает техника, используется порода, глина и вода. Нам скрывать нечего, - комментирует Ильфат Сафин.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по РБ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух молодых уфимцев подозревают в жестоком убийстве пожилого мужчины
Радий Хабиров создаст структуру, контролирующую правила парковки
Уфимских детей спасли от нашествия птиц
В Башкирии разыскивают 17-летнюю Илюзу Баишеву
В Башкирии нашли 18 «ничейных» мигрантов
Будущее телевидения уже наступило
В Башкирии столкнулись «Renault» и пассажирский автобус, есть погибший
Стало известно, из-за чего мог случиться пожар, в котором погибли трое детей в Кандрах
У матери шестерых детей из Уфы хотят отнять детей из-за отсутствия документов
В Стерлитамаке на улице нашли гранату
Бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова вызовут в суд
Радий Хабиров представил двух новых министров
В Башкирии столкнулись ВАЗ 2114 и УАЗ пострадали пять человек
Уфимский биатлонист Антон Бабиков все-таки поедет на следующий этап Кубка мира
В Башкирии ограбили десантника, пережившего обрушение казармы в Омске
Радий Хабиров о застройщиках: Работайте с теми, кто не в тюрьме сидит
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение
В правительстве Башкирии рассказали, кому положены льготы и субсидии на вывоз мусора
В Башкирии в следующем году на ремонт подъездов потратят 1 млрд рублей
«Девочки застыли, обнявшись в кресле»: подробности пожара в Башкирии, в котором погибли три ребенка
Стало известно, сколько жители Башкирии будут платить за вывоз мусора
Радий Хабиров: На дорогах республики идет война
Радий Хабиров попросил чиновников рассказывать правду о смоге в Сибае
Радий Хабиров побывал в родной деревне
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
В Башкирии 63-летний мужчина погиб под колесами МАЗа
В Башкирии пропала 39-летняя Галина Рахматуллина
В Башкирии иномарка четыре раза перевернулась после неудачного обгона