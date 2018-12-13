2018-12-13T06:30:38+03:00
Происшествия

Жители Сибая вышли на митинг из-за экологической ситуации в городе

В то время как глава администрации сообщает о стабилизации обстановки
Эльвина АПАРИНА
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Обеспокоенные жители башкирского Зауралья, города Сибай, вышли на митинг из-за экологической ситуации. Напомним, что сегодня третий день, как в городе резкий запах серы и смог, образовавшиеся из-за пожара на шахте.

Пока люди митингуют с требованием решить проблему, глава администрации сообщает, что ситуация в городе стабилизируется и советует ест больше фруктов.

- У нас сложились такие условия, две недели стояла безветренная погода, поэтому произошла реакция окисления на карьере. Работает техника, используется порода, глина и вода. Нам скрывать нечего, - комментирует Ильфат Сафин.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по РБ.

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