2018-12-12T17:47:03+03:00
Происшествия

В Уфе заведующая аптекой попалась на взятке полицейскому

Женщину подозревали в хищении медикаментов, и она надеялась избежать уголовного преследования
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Уфе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей аптекой при республиканском Центре профилактики и борьбы со СПИДом. Женщину обвиняют в даче взятки должностному лицу в крупном размере.

Как выяснилось в ходе следствия, в сентябре в полицию обратился главный врач Центра и сообщил, что бывшая заведующая аптекой похитила медикаменты на сумму более 4 миллионов рублей. Полицейские инициировали проверку, и женщина, опасаясь уголовного преследования, предложила сотруднику органов один миллион рублей в обмен на отказ в возбуждении уголовного дела. Конечно, полицейский сообщил об этом своему начальству, и вскоре женщина и ее пособница были задержаны с поличным во время передачи взятки.

- В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, вскоре дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Башкирии. - Материалы по факту посредничества в даче взятки выделены в отдельное производство.

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