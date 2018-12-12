2018-12-12T16:50:13+03:00
Общество

Суд принял иск сына дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева

Мужчина считает, что его отца оклеветали
Рустем АХУНОВ
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Фото: proufu.ruФото: proufu.ru
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Орджоникидзевский суд Уфы принял иск сына Мусы Гареева к уфимским журналистам, сообщает портал Proufu.ru.

Напомним, что неприятная для Евгения Гареева история произошла несколько недель назад. В Башкирии, как и по всей стране, выбирали, в честь кого стоит переименовать уфимский аэропорт. В начале голосования лидировала кандидатура Мусы Гареева – военного летчика, дважды Героя Советского Союза.

Через некоторое время портал «Медиакорсеть» опубликовал статью, где некий журналист, привел факты, якобы доказывающие вину Гареева в авиакатастрофе.

Любопытно, что немного позже произошел резкий скачек количества участников народного голосования. В итоге победила кандидатура поэта Мустая Карима.

В качестве ответчиков в деле выступают само сетевое издание и организация «ПремьерМедиаИнвест». Евгений Гареев просит признать сведения, размещенные в статье, недействительными и порочащими честь его отца.

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