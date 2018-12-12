2018-12-12T16:00:43+03:00
Общество

В Башкирии назначили исполняющего обязанности министра финансов

Им стала заместитель министра финансов Лира Игтисамова
Яна Базекина
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Фото: glavarb.ruФото: glavarb.ru
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В Башкирии в должность исполняющего обязанности министра финансов вступила Лира Игтисамова. Соответствующий указ подписал врио главы республики Радий Хабиров.

Лира Игтисамова родилась в 1977 году в Туймазах. Она окончила Уфимский авиационный технический университет и Финансовый университет при правительстве РФ, а также аспирантуру Башкирской академии государственной службы и управления при президенте Башкирии.

Свою карьеру Лира Игтисамова начала в Министерстве экономики и антимонопольной политики Башкирии в качестве ведущего специалиста. В 2005 – 2011 годах она поднялась от ведущего консультанта до заведующей отделом Администрации президента республики. В 2012-2018 занимала должность заместителя министра финансов Башкирии. Также Лира Игтисамова является заслуженным экономистом республики.

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