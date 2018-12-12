Долгая дорога домой: рейс «ИрАэро» из Китая в Уфу вновь задержан

12 Дек. 18:33 2018-12-12T18:33:20+03:00

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Рейс из китайского города Хайкоу в Уфу авиакомпании «ИрАэро» задержан на восемь часов. Об этом сообщает портал «UfacityNews» со ссылкой на данные уфимского аэропорта. Туристы должны были прилететь в столицу Башкирии в 15.40, однако, данные на табло показывают, что боинг 777-200 прибудет в Уфу в 00.20.

Очевидцы сообщают, что в аэропорту Хайкоу творится настоящий хаос. Среди туристов ходят слухи, что мест на борту на всех не хватает – якобы странным образом на рейс вне очереди зарегистрировались несколько москвичей, у которых вообще нет билетов. Люди находятся в состоянии полной неопределенности и начинают паниковать.