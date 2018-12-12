2018-12-12T18:33:20+03:00
Общество

Долгая дорога домой: рейс «ИрАэро» из Китая в Уфу вновь задержан

Туристы проведут в аэропорту Хайкоу еще восемь часов
Яна Базекина
Поделиться:
Фото: Роман ГельфандФото: Роман Гельфанд
Изменить размер текста:

Рейс из китайского города Хайкоу в Уфу авиакомпании «ИрАэро» задержан на восемь часов. Об этом сообщает портал «UfacityNews» со ссылкой на данные уфимского аэропорта. Туристы должны были прилететь в столицу Башкирии в 15.40, однако, данные на табло показывают, что боинг 777-200 прибудет в Уфу в 00.20.

Очевидцы сообщают, что в аэропорту Хайкоу творится настоящий хаос. Среди туристов ходят слухи, что мест на борту на всех не хватает – якобы странным образом на рейс вне очереди зарегистрировались несколько москвичей, у которых вообще нет билетов. Люди находятся в состоянии полной неопределенности и начинают паниковать.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе заведующая аптекой попалась на взятке полицейскому
Суд принял иск сына дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева
В Башкирии назначили исполняющего обязанности министра финансов
Экс-зампрокуророра Башкирии привезли в Уфу для следственных действий
Пять учеников в реанимации: в Минздраве рассказали о состоянии школьников, пострадавших в ЧП с газовым баллончиком
Сына уфимского хоккейного тренера осудили за присвоение двух миллионов рублей
Возвращалась домой на BlaBlaCar: в Башкирии разыскивают 31-летнюю мать двоих детей
Тлеет руда в карьере: выяснилось, откуда взялся удушающий смог в одном из городов Башкирии
Форварда «Салавата Юлаева» отцепили от основной сборной России
В Уфе прокуратура добилась запрета на работу нелегальных перевозчиков
В уфимской школе после распыления баллончика пострадали 15 учеников
В Уфе «Мерседес» наехал на семилетнего мальчика
В Уфе сгорели два дома: серьезно пострадал один человек
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
В Уфе столкнулись две иномарки и грузовик: два человека пострадали
Жители Башкирии жалуются на ядовитый смог
Они загрызли трех коз: жители садового товарищества в Уфе опасаются бездомных собак
БК «Уфимец» заплатит за харассмент капитана
В Башкирии запустят программу «Сельский педагог»
В Башкирии на трассе грузовик на буксире столкнулся с легковушкой: пострадал семилетний ребенок
Жители башкирской деревни опасаются волков
МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за сильного тумана
В Башкирии чиновникам разрешили покупать автомобили подороже
Обещал - сделал: Радий Хабиров выполнил пожелание школьного водителя из Башкирии
Власти Башкирии пообещали ликвидировать очереди в детсады к 2024 году
Застрявшие в Китае туристы из Уфы завтра вылетят домой
В мэрии Уфы рассказали о городских гуляньях в новогоднюю ночь