В Уфе прекращены поиски 17-летнего первокурсника

СЕГОДНЯ 19:43 2018-12-12T19:43:54+03:00

С молодым человеком все в порядке, он уже приступил к занятиям

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В Уфе завершены поиски первокурсника Башкирского сварочно-монтажного колледжа. 17-летний Андрей С. пропал еще 1 ноября: вышел по делам из общежития, но назад так и не вернулся. Взволнованная администрация общежития обратилась за помощью в полицию и к волонтерам-поисковикам.

К счастью, с парнем не произошло ничего страшного. Все это время он находился в гостях в Москве и сейчас уже вернулся в Уфу, чтобы приступить к занятиям в колледже. Почему студент не удосужился предупредить о своем долгом отсутствии – пока неизвестно.