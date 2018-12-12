Экс-зампрокуророра Башкирии привезли в Уфу для следственных действий
Бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова привезут в Уфу для проведения следственных действий. Об этом сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на собственный информированный источник. Напомним, что Горбунова задержали и арестовали в октябре этого года прямо в здании московского аэропорта при попытке покинуть страну.
Напомним, что бывшему высокопоставленному силовику вменяют получение десятимиллионной взятки от бывшего первого заместителя главы администрации Уфы по строительству Александра Филиппова. В такую сумму оценивалась отмена постановления о возбуждении уголовного дела по нарушениям в реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья. Вместе с Горбуновым соучастником по уголовному делу проходит его коллега Артур Шаретдинов.