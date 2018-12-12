2018-12-12T13:33:05+03:00
Происшествия

Сына уфимского хоккейного тренера осудили за присвоение двух миллионов рублей

Ближайшие два года мужчина проведет в колонии общего режима
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Два года колонии за присвоенные два миллиона рублей – такой приговор вынес суд сыну известного в Уфе хоккейного тренера. Как выяснилось в ходе следствия, с 2014 по 2016 годы 33-летний мужчина одолжил у четверых своих знакомых крупную сумму денег - якобы для вложения в бизнес по перепродаже стройматериалов и нефтепродуктов. При этом мошенник осознавал, что долг вернуть не сможет, за ним уже числилась задолженность на сумму более четырех миллионов рублей.

Ранее Октябрьский районный суд приговорил уфимца к двум годам лишения свободы, но приговор обжаловал адвокат, посчитав его слишком суровым. Однако Верховный суд оставил приговор в силе, посчитав, что условный срок – слишком мягкое наказание для мошенника.

- Отбывать наказание осуждённому предстоит в исправительной колонии общего режима, - добавили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

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