2018-12-12T12:52:48+03:00
Общество

Возвращалась домой на BlaBlaCar: в Башкирии разыскивают 31-летнюю мать двоих детей

Женщина возвращалась из Удмуртии с сессии, но до дома так и не доехала
Яна Базекина
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Дома Ирину ждут маленькие дети, которые очень скучают по мамеДома Ирину ждут маленькие дети, которые очень скучают по маме
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В Башкирии родные и близкие разыскивают 31-летнюю жительницу Нефтекамска Ирину Билалову. Женщина пропала еще 8 октября: возвращалась домой из города Сарапул, что в Удмуртии, куда ездила закрывать сессию, но неожиданно перестала выходить на связь. Дома Ирину ждут двое маленьких детей – шести и десяти лет. Взволнованные родители написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам-поисковикам.

- Сколько Ирина раньше ездила на сессии, никогда не пропадала и не задерживалась, - рассказала коллега женщины. – Нам известно, что она вызвала такси в Сарапуле, таксист довез ее до заправки и высадил. А потом Ирина договорилась с водителем на синей «Приоре» из приложения BlaBlaCar, что он довезет ее до Нефтекамска. Честно, мы думаем, что пропала она уже у нас в городе, ведь уж наверняка в BlaBlaCarе водители проверенные работают. Надеемся, конечно, только на лучшее.

Приметы: рост 164 см, телосложение худощавое, волосы русые, до плеч, глаза карие.

Особые приметы: есть коричневая родинка на шее, под подбородком, размером с десятикопеечную монету.

Была одета: зеленый горнолыжный костюм, черная вязаная шапка и черный шарф-хомут, серые кроссовки. С собой была сумка с ноутбуком.

Если вам что-то известно о местонахождении Ирины Билаловы, обратитесь по номеру 8(987)628-07-04 или в полицию.

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