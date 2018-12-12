2018-12-12T12:52:48+03:00
Общество

Возвращалась домой на BlaBlaCar: в Башкирии разыскивают 31-летнюю мать двоих детей

Женщина возвращалась из Удмуртии с сессии, но до дома так и не доехала
Яна Базекина
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дома Ирину ждут маленькие дети, которые очень скучают по мамеДома Ирину ждут маленькие дети, которые очень скучают по маме
Изменить размер текста:

В Башкирии родные и близкие разыскивают 31-летнюю жительницу Нефтекамска Ирину Билалову. Женщина пропала еще 8 октября: возвращалась домой из города Сарапул, что в Удмуртии, куда ездила закрывать сессию, но неожиданно перестала выходить на связь. Дома Ирину ждут двое маленьких детей – шести и десяти лет. Взволнованные родители написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам-поисковикам.

- Сколько Ирина раньше ездила на сессии, никогда не пропадала и не задерживалась, - рассказала коллега женщины. – Нам известно, что она вызвала такси в Сарапуле, таксист довез ее до заправки и высадил. А потом Ирина договорилась с водителем на синей «Приоре» из приложения BlaBlaCar, что он довезет ее до Нефтекамска. Честно, мы думаем, что пропала она уже у нас в городе, ведь уж наверняка в BlaBlaCarе водители проверенные работают. Надеемся, конечно, только на лучшее.

Приметы: рост 164 см, телосложение худощавое, волосы русые, до плеч, глаза карие.

Особые приметы: есть коричневая родинка на шее, под подбородком, размером с десятикопеечную монету.

Была одета: зеленый горнолыжный костюм, черная вязаная шапка и черный шарф-хомут, серые кроссовки. С собой была сумка с ноутбуком.

Если вам что-то известно о местонахождении Ирины Билаловы, обратитесь по номеру 8(987)628-07-04 или в полицию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сына уфимского хоккейного тренера осудили за присвоение двух миллионов рублей
Тлеет руда в карьере: выяснилось, откуда взялся удушающий смог в одном из городов Башкирии
Форварда «Салавата Юлаева» оцепили от основной сборной России
В Уфе прокуратура добилась запрета на работу нелегальных перевозчиков
В уфимской школе после распыления баллончика пострадали 15 учеников
В Уфе «Мерседес» наехал на семилетнего мальчика
В Уфе сгорели два дома: серьезно пострадал один человек
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
В Уфе столкнулись две иномарки и грузовик: два человека пострадали
Жители Башкирии жалуются на ядовитый смог
Они загрызли трех коз: жители садового товарищества в Уфе опасаются бездомных собак
БК «Уфимец» заплатит за харассмент капитана
В Башкирии запустят программу «Сельский педагог»
В Башкирии на трассе грузовик на буксире столкнулся с легковушкой: пострадал семилетний ребенок
Жители башкирской деревни опасаются волков
МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за сильного тумана
В Башкирии чиновникам разрешили покупать автомобили подороже
Обещал - сделал: Радий Хабиров выполнил пожелание школьного водителя из Башкирии
Власти Башкирии пообещали ликвидировать очереди в детсады к 2024 году
Застрявшие в Китае туристы из Уфы завтра вылетят домой
В мэрии Уфы рассказали о городских гуляньях в новогоднюю ночь