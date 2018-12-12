2018-12-12T12:09:14+03:00
Происшествия

Тлеет руда в карьере: выяснилось, откуда взялся удушающий смог в одном из городов Башкирии

В МЧС республики успокоили, что ситуация находится под контролем [видео]
Яна Базекина
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В ближайшее время причина смога будет устраненаВ ближайшее время причина смога будет устранена
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В Сибае прошло внеплановое заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям по поводу жалоб местных жителей на удушающий смог. От ядовитых испарений у людей болит голова и мучает кашель, однако, городские промышленные предприятия сразу заявили: они тут не причем. В Сибай из Уфы выехала передвижная лаборатория, которая взяла пробы воздуха. И хотя результаты будут готовы только через несколько дней, уже сейчас известно, что в воздухе повышена концентрация диоксида серы, а источником испарений, вероятнее всего, является местный карьер. И хотя работы там не ведутся уже несколько лет, руда в карьере продолжает тлеть – отсюда и ядовитый туман, нависший над городом.

- В связи со сложившейся ситуацией на территории Сибая работает межведомственный оперативный штаб. Выявляются причины загазованности воздуха и принимаются все необходимые меры по устранению чрезвычайной ситуации. На место выехал начальник Главного управления МЧС России по Башкирии Марат Латыпов, - рассказали в пресс-службе экстренного ведомства. - Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Башкирии.Режим ЧС не введен.

В Башкирии тлеет шахта в Сибае.

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